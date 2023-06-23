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ТАСС

Комитет Конгресса США принял проект оборонного бюджета на $886 млрд с помощью Украине

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

В частности, проект оборонного бюджета включает $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Украины

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США поздно ночью в четверг принял проект американского оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября) в объеме $886,3 млрд с военной помощью Украине и средствами на "сдерживание России" в Европе. Голосование транслировалось на сайте комитета.

Инициативу поддержали 58 конгрессменов, только 1 высказался против. Во время 17-часового рассмотрения проекта бюджета, на который изначально планировалось выделить $858 млрд, было принято свыше 800 поправок. Теперь документ обсудит Палата представителей полного состава.

Как отмечается в пояснительной записке, проект оборонного бюджета включает $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Украины. Конгрессмены также намерены направить Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. Средства должны пойти на поставку Вооруженным силам Украины тактических ракет, ударных беспилотников, пополнение арсеналов США и их союзников, которые предоставляют Киеву свои вооружения.

Американские законодатели намерены в очередной раз продлить на год действующее уже несколько лет ограничение на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России. Одновременно предлагается продлить ограничение на использование бюджетных средств для "выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом". Кроме того, конгрессмены выделяют средства на финансирование Инициативы по сдерживанию в Европе, направленной против России, и $225 млн на Инициативу по обеспечению безопасности стран Балтии. Законодатели включили в проект бюджета средства на поставку комплексов противовоздушной обороны Patriot союзникам США в Европе, строительство новых объектов в Восточной Европе Европейским командованием (ЮКОМ) ВС США.

В конце декабря 2022 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в объеме $858 млрд.

Сенатский комитет по делам ВС продолжает обсуждать свою версию проекта оборонного бюджета. Она отличается от проекта комитета нижней палаты Конгресса. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится Байдену на подпись. Обычно весь этот процесс длится до осени - начала зимы. 

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