Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего

Несмотря на то что основной темой сегодняшнего заседания Совета безопасности России стояло обсуждение мер повышения эффективности работы с основными партнерами страны по ОДКБ и ЕврАзЭС, Владимир Путин прежде всего предложил обсудить самую животрепещущую тему — СВО.

Согласно докладам секретаря Совбеза Николая Патрушева и главы Минобороны Сергея Шойгу, ВСУ в ходе своего контрнаступления каждый день несут колоссальные людские и материальные потери (уже уничтожены сотни единиц техники, включая десятки танков и БМП западного производства, и не менее 13 тысяч солдат). Но подталкиваемые своими западными кураторами киевские власти сейчас перегруппировывают войска и готовятся к дальнейшему наступлению. На данный момент ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении, им не удалось выполнить ни одной значимой задачи по занятию территорий, и все штурмы превращаются в "мясорубку".

При этом Минобороны планомерно наращивает темпы, масштаб и качество усиления нашей группировки в зоне СВО, поставляя необходимую технику и боеприпасы, а также формируя новые соединения из числа контрактников — почти новый полк в день, что снимает необходимость в новых добровольцах.

Владимир Путин отметил, что нужно "исходить из того, что наступательный потенциал" Украины "не исчерпан". Однако уже можно с уверенностью утверждать, что ВС России по факту сломали хребет военной машине ВСУ, щедро подпитываемой Западом, и эффективно уничтожили резервы, предназначенные для "победоносного прорыва".

Широко разрекламированное "контрнаступление" ВСУ готовилось несколько месяцев, для него были привлечены десятки тысяч человек, из которых 10-15 тысяч прошли подготовку на Западе и были оснащены современным западным вооружением.

Минимальной задачей было совершить быстрый прорыв к Азовскому морю и сделать красивую медийную картинку в преддверии обсуждения дальнейшей помощи Киеву со стороны ЕС и НАТО. Но и командование ВСУ, и западные советники недооценили плотность оборонительных порядков ВС России, а главное — "выучку, мотивацию и стойкость российских солдат", о которых разбились сотни атак ВСУ. Уже сейчас можно зафиксировать полный провал разведки ВСУ и НАТО, которые не смогли разгадать ход подготовки нашей армии к одной из самых успешных оборонительных операций в рамках СВО.

Еще одним неприятным сюрпризом для врага стал прорыв нашей армии в сфере планирования и командования, а также в насыщении войск современными средствами РЭБ, разведки, артиллерии и ПВО. Результатом стало практически полное доминирование в воздухе, что позволяет эффективно уничтожать наступающие порядки врага еще задолго до того, как они приблизятся хотя бы к первой линии нашей обороны.

По мнению западных экспертов, одна из главных причин катастрофы "контрнаступа" — стремительная деградация высшего военного руководства Украины, которое за время СВО трансформировалось из системы реального боевого управления и планирования фактически в бэк-офис штаб-квартиры НАТО. Наблюдатели отмечают полную безынициативность и тотальную зависимость от приказов из ставки НАТО, в результате чего ВСУ показали неспособность к ведению успешных масштабных наступательных действий с привлечением разнородных сил в условиях активного огневого противодействия ВС России.

Характерный пример — подрыв плотины Каховского водохранилища. Тем самым руководство ВСУ выстрелило себе в ногу, так как никаких тактических и стратегических выгод это не принесло, а российское командование смогло снять часть войск с данного направления и направить их на самые сложные участки.

Руководство украинской армии сейчас не имеет выбора и вынуждено делать вид, что у них есть план Б и они однозначно бросят на убой все, что у них есть. Озвучивались данные по 12 бригадам, которые имеются у командования ВСУ в резерве. Но можно с уверенностью сказать, что вне зависимости от того, сколько еще техники и ресурсов на Украину поставит Запад и сколько людей сможет "загрести" Киев на фронт, результат будет прежним — поля, усеянные трупами украинских солдат, и столбы дыма от горящей натовской техники.

Однако задача России — не почивать на лаврах, а системно наращивать свой успех, потому что враг коварен и готов пойти на все. Мы помним, что за 22 июня 1941-го в итоге наступило победное 9 мая 1945 года, и мы обязательно это повторим.

Наша задача — приближать этот день всем вместе.

Кирилл Стрельников