«Союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца»

На совещании с Совбезом президент обсудил нюансы поддержки Западом Киева, замедление контрнаступления и уничтожение техники противника

Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, и Россия должна это учитывать во время специальной военной операции, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 22 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заметил, что украинские войска после 16 суток боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой. Он также сообщил, что к концу июня Россия сформирует резервную армию. По данным секретаря Совбеза Николая Патрушева, потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления составили более 13 тыс. В день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин также принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Уничтожение техники

На заседании Совбеза Владимир Путин обсудил ситуацию в зоне проведения СВО на Украине. Прежде всего он попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить об обстановке. После 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, сейчас Киев занимается перегруппировкой и перекомплектованием, в частности собирает части батальонов, сообщил глава Минобороны.

— Из 246 уничтоженных ВС РФ украинских танков 13 являются западными. Всего Западом был поставлен 81 танк, из них 13 было уничтожено. Из западных образцов боевых бронированных машин уничтожено 59. Из поставленных Западом Киеву 109 БМП Bradley уничтожено 18, — сказал Сергей Шойгу.

В целом подавляющее большинство западной техники, поставляемой ВСУ, — вооружение прошлого поколения и не представляет серьезной угрозы для Вооруженных сил России, отметил министр.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

— По оценкам Минобороны, поставки, которые были и будут, на соотношение сил особо не повлияют, — рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов. Могут ли поставки заместить потерянную в последние недели технику? Названное Минобороны число потерянных танков — 246 — больше, чем в этом году Украине было передано, или по крайней мере сопоставимо.

С каждым новым этапом НАТО все сложнее собирать технику, чтобы и собственную боеспособность не понизить, и ВСУ как-то накачать, подчеркнул Андрей Фролов. Остается порядка сотни первых «Леопардов», но это танки предыдущего поколения. Если предположить, что на Украину попадут израильские «Меркавы», то в лучшем случае это будет еще 100–200 машин.

— Проще говоря, все известные на сегодня поставки, которых еще не было, только перекрывают потери, причем лишь на одном направлении. Насколько НАТО сможет не просто покрывать потери, но и позволять формировать какие-то резервы и новые соединения — это большой вопрос, — заключил эксперт.

Потенциал контрнаступления

Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления в июне составили более 13 тыс. Президент уточнил, идет ли речь об обобщенной информации.

— Обобщенные данные, да. Это та информация, которая уже поступила от ведомств, более 13 тыс., — уточнил Николай Патрушев.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Сергей Шойгу добавил, что сведения по потерям ВСУ во время контрнаступления в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров.

Президент подчеркнул, что основная ответственность за информацию о ходе СВО лежит на Минобороны. При этом он отметил важность сбора данных из различных ведомств для формирования объективной картины.

— Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв безграничным не является. И похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца, — сказал Владимир Путин. — Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, прошу иметь это в виду. При построении боевой работы нужно исходить из реалий.

Российская сторона готовится к дальнейшим наступательным действиям Украины, сообщил Сергей Шойгу. Министр рассказал, что к концу июня РФ завершит формирование резервной армии, а в самое ближайшее время — армейского корпуса. По словам министра, они получат более 3,7 тыс. единиц техники.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Кроме того, по данным главы Минобороны, ежесуточно в армию поступают 1336 контрактников. «Фактически мы получаем каждые сутки полк», — заметил министр. В целом на утро 22 июня набраны 114 тыс. человек — «по прямому контракту», и плюс к этому 52 тыс. добровольцев.

Вечная память

Разумеется, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин принял участие и в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Он преклонил колено, расправил ленты на венке из алых роз, склонил голову и почтил минутой молчания память павших. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны. Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почетного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы. Кроме того, президент возложил цветы к обелискам городов-героев, а также к памятному знаку в честь тех, кто удостоен почетного звания «Город воинской славы».

В День памяти и скорби Владимир Путин также посетил Музей Победы на Поклонное горе в Москве, где ознакомился с проектом «Лица Победы» и зажег свечу у монумента «Скорбящая мать». Вместе с тем он осмотрел экспозиции «Zаветам Vерны» и «Битва за Москву. Первая Победа!»

Президент России Владимир Путин и директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Александр Школьник во время посещения экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» в Музее Победы Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Экспозиция «Zаветам Vерны», которую осмотрел президент, — один из новых выставочных проектов Музея Победы. В информационные тач-панели погружено более 1 тыс. историй героев Великой Отечественной войны и спецоперации. Их подвиги представлены парно — по принципу схожести. На экранах в зале также демонстрируются документальные материалы (репортажи и интервью с бойцами), которые передали музею 15 военных корреспондентов, работающих в зоне СВО.

Любовь Лежнева

Роман Крецул