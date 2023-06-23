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ЦАМТО

Правительство Латвии одобрило покупку комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM

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Распространяемая норвежской группой Kоngsberg в качестве изображения пусковой установки подвижного берегового ракетного комплекса Naval Strike Missile Coastal Defense System (NSM CDS) с противокорабельными ракетами NSM фотография пусковой установки польск
Распространяемая норвежской группой Kоngsberg в качестве изображения пусковой установки подвижного берегового ракетного комплекса Naval Strike Missile Coastal Defense System (NSM CDS) с противокорабельными ракетами NSM фотография пусковой установки польского берегового комплекса с ракетами NSM на базе польского военного автомобиля Jelcz P662D.43 (6х6).
Источник изображения: Kоngsberg

ЦАМТО, 22 июня. Минобороны Латвии 20 июня сообщило, что правительство страны одобрило закупку комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM (Naval Strike Missile).

Как подчеркнула министр обороны Инара Мурниеце, противокорабельные ракетные комплексы выведут оборонительные возможности ВС страны на новый уровень. Системы с высокой дальностью поражения целей значительно усилят береговую оборону.

Предполагается, что поставка комплексов береговой обороны в Латвию начнется после 2025 года.

Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года Сейм (парламент Латвии) внес поправки в закон о финансировании обороны, предусматривающие постепенное увеличение расходов на национальную оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта к 2025 году. В ракетной программе Вооруженных сил Латвии в число приоритетных включены программы закупки противокорабельных ракетных комплексов, ЗРК средней дальности и РСЗО. По сравнению с предыдущими планами, дополнительное выделение бюджетных средств ускорит реализацию планов ВС Латвии на пять лет.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Латвии инициировало переговоры с США о закупке противокорабельных ракетных комплексов на базе ПКР NSM осенью прошлого года. Предполагалось подписать контракт в 2023 году.

Госдепартамент США одобрил 2 мая 2023 года потенциальную поставку Латвии в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM и сопутствующего оборудования. Стоимость потенциального заказа была оценена в сумму 110 млн. долл.

Правительство Латвии обратилось к администрации США с запросом о возможности приобретения комплексов береговой обороны на базе противокорабельной ракеты NSM (NSM CDS), включая тактические ракеты, мобильные пусковые платформы, тренажеры, другое сопутствующее оборудование и услуги.

NSM – это ракета, пуск которой может осуществляться с различных платформ по целям на море и на суше. ПКР обеспечивает поражения высокозащищенных наземных и морских целей на дальностях более 200 км, скорость полета составляет 0,7-0,9М. Ракета оснащена комбинированной системой наведения: на маршевом участке траектории полета используется инерциальная с коррекцией по данным КРНС NAVSTAR система навигации, а на конечном участке включается двухдиапазонная пассивная тепловизионная головка самонаведения. Автономная система распознавания целей (ATR) ГСН обеспечивает обнаружение, распознавание и поражение заданной цели в группе.

Точная конфигурация запрошенных МО Латвии комплексов не раскрывается. В состав дивизиона береговой обороны обычно входят две ракетные батареи, включая 3 командирские машины (для командира дивизиона и двух командиров батарей), 6 самоходных пусковых установок и 6 машин боевого управления, три мобильных узла связи, две транспортно-заряжающие машины, специализированная мастерская на автомобильном шасси, две трехкоординатные РЛС. На каждой ПУ размещается 4 ракеты.

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Страны
Латвия
США
Продукция
NSM
Компании
Leonardo
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