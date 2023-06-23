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РИА Новости

Эксперты рассказали, можно ли сбивать дроны подручными предметами

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Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Батурин

Эксперты НТИ "Аэронет": сбивать дроны подручными предметами чревато детонацией и взрывами

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дроны часто несут на себе боевые заряды, поэтому попытки сбить их подручными предметами, если они летят низко от земли, чреваты детонациями и взрывами, предупредили опрошенные РИА Новости эксперты НТИ "Аэронет".

Так они по просьбе агентства прокомментировали резонансную новость из зоны СВО: житель Забайкалья, казак с позывным Тунгус, сбил украинский дрон с гранатой, бросив в него мешок с продуктами.

"Если превратить этот случай в задачу из школьного учебника физики, то теоретически, при должном везении, сбить небольшой дрон соразмерным предметом на метровых высотах человеку возможно", - поделился своим мнением генеральный директор компании "Оптиплейн" (участник рынка НТИ "Аэронет") Андрей Тимофеев.

С ним согласился эксперт рынка НТИ "Аэронет" Вадим Кузнецов: "Мешком или другим предметом сбить можно, если дотянешься". "Система стабилизации компенсирует возмущение от ветра и внешних воздействий, но в определенных пределах. При резком влиянии или физическом воздействии она может не справиться со своей задачей, тем более, что вероятно повреждение элементов двигательной установки, например воздушных винтов", - отметил эксперт. Он уточнил, что "при сбивании дрона подручным предметом нужно учитывать риски, такие как травмы от падения БВС [беспилотное воздушное судно] или в случае дрона-камикадзе вероятную детонацию его нагрузки".

Другой эксперт Дмитрий Зубарев также отметил, что "сбить мешком дрон-камикадзе возможно, если его ведут в метре-двух над землей, чтобы обойти радар". "Если дрон несёт гранату, то есть риски ее детонации. Также гражданам стоит помнить, что найденные дроны руками трогать нельзя, даже находящиеся на земле, и даже маленькие, которые кажутся на первый взгляд безобидными", - предупредил специалист.

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