Шойгу: к концу июня сформируем резервную армию и армейский корпус

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что к концу июня будут сформированы резервная армия и армейский корпус, которые получат более 3 тысяч единиц боевой техники.

"К концу июня мы завершим формирование армейского резерва, и в самое ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", - сказал глава военного ведомства в ходе заседания Совбеза РФ под председательством президента Владимира Путина в четверг.

При этом Шойгу отметил: "Пять полков также сформировано более чем на 60%".