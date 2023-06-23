Шойгу доложил Путину о создании резервной армии и армейского корпуса

К концу июня в Вооруженных силах РФ будут сформированы резервная армия и армейский корпус. Они получат около 3700 единиц техники. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза доложил министр обороны Сергей Шойгу.

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет всё планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков сформировано уже более чем на 60%», — сказал Шойгу.

Министр, говоря о формировании резервов, уточнил, что на сегодняшний день по контракту набрано 114 тыс. человек и 52 тыс. добровольцев. В среднем за сутки поступает на контракт 1336 человек.

При этом Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в армию.

«Они, как добровольцы, рвутся в бой. Но мы не можем этого делать, такой крайней необходимости нет. Второе, они должны пройти серьезную подготовку, чем, собственно, занимаются. На сегодняшний день на восьми полигонах с ними занимаются 645 инструкторов с боевым опытом», — объяснил он.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что в рамках реализации приказа Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.