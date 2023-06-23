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ЦАМТО

США безвозмездно передадут Марокко 500 военных автомобилей

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Флаг страны Марокко.

ЦАМТО, 22 июня. США в рамках программы оказания военной помощи Марокко выделили грант в размере 10 млн. долл., предусматривающий поставку Рабату 500 военных автомобилей.

Как сообщает Defensa.com, техника передается в рамках программы "Избыточное военное имущество" (Excess Defense Articles – EDA). Номенклатура передаваемой военной техники не уточняется.

Как отмечается, в течение многих лет Марокко является постоянным участником программы EDA, получив за последнее десятилетие пожертвования на сотни миллионов долларов. Фактически Рабат является вторым в мире бенефициаром программы EDA. В 2016 году ВС Марокко получили 600 бронетранспортеров М-113А3 на сумму более 24 млн. долл., а также 24 тыс. автоматических винтовок М16. В 2019 году было получено 100 тактических транспортных грузовиков M1078, M1083 и M1084, а также два транспортных самолета C-130H "Геркулес".

Программа EDA находится в ведении Министерства обороны США и управляется Агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA). Она предназначена для предоставления оборонных систем странам-союзникам. Имущество может быть предоставлено по сниженной цене или бесплатно. В большинстве случаев оно передается бесплатно, однако получатель берет на себя расходы по ремонту и доставке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Марокко
США
Продукция
C-130
M16
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