Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин

Путин: технику Украине можно поставить, а вот мобилизационный резерв безграничным не будет

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запад может поставить Украине и дополнительную технику, но мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Путин.

При этом он предупредил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан. "Нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы: исходить нужно из реалий", - подчеркнул Путин.