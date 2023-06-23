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РИА Новости

Мобилизационный резерв Украины не будет безграничным, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Путин: технику Украине можно поставить, а вот мобилизационный резерв безграничным не будет

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запад может поставить Украине и дополнительную технику, но мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Путин.

При этом он предупредил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан. "Нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы: исходить нужно из реалий", - подчеркнул Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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