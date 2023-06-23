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Известия.ru

Патрушев озвучил потери украинской стороны в живой силе и технике

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Патрушев: ВСУ потеряли в ходе попыток наступления более 13 тыс. человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 13 тыс. человек с 4 по 21 июня . Об этом в четверг, 22 июня, доложил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.


Патрушев добавил, что за время украинского контрнаступления также было уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных.

Президент уточнил, что ранее поручил секретарю Совбеза обобщить данные по СВО от разных ведомств для получения объективной картины происходящего.

«Николай Платонович, я просил вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств, с тем чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит», — сказал президент.

21 июня Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ с начала контрнаступления потеряли 245 танков и 678 бронемашин.

Ранее, 13 июня, Путин на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. При этом, по его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

В закрытой части общения с военкорами президент отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

Позднее, 16 июня, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин также указал на значительные потери украинских войск и добавил, что Украина с начала контрнаступления уже потеряла 186 танков и 418 бронемашин.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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