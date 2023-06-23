Военный эксперт объяснил невозможность обнаружения ракеты «Циркон»

Военный эксперт Кнутов: гиперзвуковую ракету «Циркон» невозможно обнаружить с помощью радиорадаров

Военный эксперт Юрий Кнутов 22 июня рассказал «Известиям» о технических характеристиках гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Прежде всего специалист отметил, что ракета предназначена для поражения морских целей и возможных ударов по наземным целям. Ракета имеет скорость более 9 Махов, то есть примерно 11 тыс. км/ч, дальность полета составляет до 1 тыс. км.

«Учитывая, как эти ракеты маневрируют по горизонтали и по вертикали, невозможно предсказать, где она будет в следующую секунду. Ракеты с большей скоростью на сегодняшний день не существует. Особенность также состоит в том, что ракета движется с открытой плазмой, а плазма поглощает радиолокационные лучи. В результате ракета не видна на радиорадарах», — рассказал Кнутов.

То, что может обнаружить ракету, — это инфракрасные спутники системы наблюдения, но они настроены на баллистические ракеты, а не гиперзвуковые, отметил эксперт. То есть на сегодняшний день не существует таких средств, заключил Кнутов.

Ранее в этот день главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте сообщил, что гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будут вооружены все строящиеся фрегаты и корветы. При этом ВМФ не откажется от использования крылатых ракет предыдущего поколения.

13 июня источник, близкий к ВМФ РФ, рассказал, что модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта в сентябре 2023 года. Главным итогом модернизации стало оснащение судна ракетами «Циркон».