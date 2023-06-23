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ТАСС

Шойгу заявил, что ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям

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Украинские военные на линии фронта
Украинские военные на линии фронта.
Источник изображения: © AFP 2023 / Anatolii Stepanov

ВС РФ к этим шагам противника также готовятся, отметил министр обороны России

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на большие потери, все еще имеют силы для дальнейших попыток наступательных действий и готовятся к ним. Об этом в четверг сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. <...> Ну и, конечно, идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе", - сказал Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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