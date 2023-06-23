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ТАСС

В СК заявили, что удар по Чонгарскому мосту нанесли четырьмя ракетами

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Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости

По данным ведомства, на месте нашли осколки с французской маркировкой

ГЕНИЧЕСК, 22 июня. /ТАСС/. Украинские войска утром в четверг выпустили по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью четыре ракеты. Об этом сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск.

"По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет", - сказал он журналистам.

По его данным, на месте нашли осколки с французской маркировкой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, пострадавших нет, движение по нему приостановлено. Автомобильный транспорт перенаправляют по двум альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". Как сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, проблем с логистикой в регионе нет. 

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Армения
Россия
Украина
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