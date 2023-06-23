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Известия.ru

В ВМФ РФ сообщили о планах оснастить «Цирконами» все строящиеся фрегаты

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Главком ВМФ РФ Евменов: строящиеся фрегаты будут вооружены «Цирконами»

Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будут вооружены все строящиеся фрегаты и корветы. Об этом заявил в четверг, 22 июня, главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

При этом ВМФ не откажется от использования крылатых ракет предыдущего поколения.

«Мы не отказываемся от «Ониксов» и «Калибров», они доказали свою высокую надежность», — добавил он.

13 июня источник, близкий к ВМФ РФ, сообщил, что модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта в сентябре 2023 года. Главным итогом модернизации стало оснащение судна ракетами «Циркон».

7 октября 2020 года Минобороны России опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты, что оставляет противнику для ее поражения считаные доли секунды.


Президент России Владимир Путин назвал работу над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты «большим событием не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России».

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
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