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ТАСС

Источник: новые корабли-вертолетоносцы оснастят безэкипажными катерами для самозащиты

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БПК "Митрофан Москаленко" у причала в Североморске, 24 мая 2007 года. Источник: nashflot.ru.

По словам источника, речь идет о разведывательных автономных катерах типа "Тайфун"

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", которые строят на керченском судостроительном заводе "Залив", будут нести на борту безэкипажные катера для противолодочной и противоминной обороны корабля. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Универсальные десантные корабли проекта 23900, кроме группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять безэкипажными катерами, предназначенными для противолодочной и противоминной обороны корабля", - сказал собеседник агентства в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Он уточнил, что речь идет о безэкипажных разведывательных автономных катерах типа "Тайфун", оснащенных беспилотниками и сенсорами для обнаружения чужих субмарин. Кроме того, на борту УДК будут базироваться безэкипажные катера "Сканда", предназначенные для поиска и обезвреживания морских мин.

Ранее источник ТАСС сообщил, что УДК проекта 23900, кроме базирования группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять определенным количеством ударных и разведывательных беспилотников вертолетного типа.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

В феврале 2021 года ТАСС сообщал, что корабелы завода "Залив" приступили к формированию корпусов двух УДК. Они способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - заложили на судостроительном заводе "Залив" 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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