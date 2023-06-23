Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин

Путин: Россия выступает за механизмы, препятствующие разработке токсинного оружия

СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих разработке биологического и токсинного оружия, заявил президент России Владимир Путин. "Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", - говорится в приветствии Путина участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств, отметил президент.