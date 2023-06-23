Войти
РИА Новости

Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин

184
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Путин: Россия выступает за механизмы, препятствующие разработке токсинного оружия

СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих разработке биологического и токсинного оружия, заявил президент России Владимир Путин. "Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", - говорится в приветствии Путина участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств, отметил президент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.01.2023
В Совбезе указали на достаточный запас вооружений у России
22.12.2020
Российские войска провели в 2020 году более 5,7 тыс. учений и тренировок
05.07.2019
Гидронавтов в России меньше, чем космонавтов, и гибель 14-и специалистов - это удар по флоту, отмечает эксперт
04.07.2019
Предприятия ОПК получили возможность выступать в качестве единственных поставщиков по контрактам жизненного цикла
09.01.2019
Интриги сенаторов: почему в США не ждут Рогозина
13.04.2016
Сирийский раздел военной науки
19.05.2015
Первая комплексная программа по развитию беспилотников создана в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 00:31
  • 51523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 23:14
  • 1
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 22.06 21:11
  • 2552
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.06 17:33
  • 5
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 16:32
  • 1
ЦКБ МТ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего
  • 22.06 16:20
  • 1
Путин показал «предательское» Стамбульское соглашение. Что это означает
  • 22.06 13:55
  • 27
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 22.06 10:57
  • 0
Геополитические вызовы: Беларусь и Россия сталкиваются с неотложной необходимостью ответных мер
  • 22.06 10:44
  • 1
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом