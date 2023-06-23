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Военное обозрение

Азербайджан и Великобритания договорились о сотрудничестве «для обеспечения мира в регионе»

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Источник изображения: topwar.ru

В столице Великобритании Лондоне прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Соединенного королевства Джеймса Клеверли. Об этом в социальной сети сообщило азербайджанское дипломатическое ведомство.

Как подчеркивается в сообщении, переговоры двух главных дипломатов прошли в рамках конференции по «восстановлению Украины», которая прошла в британской столице. Руководители МИД Азербайджана и Великобритании подчеркнули наличие дружественных отношений между двумя государствами и обсудили дальнейшие действия по расширению и углублению этих отношений.

Клеверли и Байрамов решили развивать сотрудничество «для обеспечения мира в регионе». Интерес Великобритании к Азербайджану понятен – Лондон пытается увеличить свое влияние на бывшие советские республики, чтобы окружить Россию максимально недружественными к ней странами.

Пока Баку поддерживает с Москвой вполне приемлемые отношения, однако нет сомнений, что Запад постарается подтолкнуть Азербайджан к их дальнейшему ухудшению. Ради этого можно будет пожертвовать и национальной безопасностью Армении, ее интересами, хотя и с Ереваном западные страны заигрывают не в меньшей степени, чем с Баку.

России на фоне специальной военной операции все сложнее одновременно контролировать еще и ситуацию в Закавказском регионе, но нельзя забывать о стратегическом значении для нашей страны этого направления, хотя бы потому, что рядом - российские северокавказские республики, Каспийское море, южные транзитные маршруты.

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Страны
Азербайджан
Армения
Великобритания
Россия
Украина
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