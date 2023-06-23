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ЦАМТО

США и Индия запустили проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере

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Флаги США и Индии
Флаги США и Индии.
Источник изображения: AP Photo / Gurinder Osan

ЦАМТО, 22 июня. Министерства обороны США и Индии запустили совместный проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в американском военном ведомстве.

"Министерство обороны США и Министерство обороны Индии запустили индийско-американский проект по ускорению сотрудничества в сфере обороны (INDUS-X)... который активизирует нашу кооперацию в оборонной промышленности и раскроет новые инновации в технологиях и производстве", – говорится в сообщении ведомства.

Проект направлен на создание новых рабочих мест в обоих государствах, "продвижение мира, безопасности и процветания" и "снабжение вооруженных сил двух стран необходимыми мощностями".

Во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ходе визита в страну премьер-министра Индии Нарендры Моди намерены достаточно внимания уделить развитию сотрудничества двух стран в военной сфере, отмечает агентство.

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Страны
Индия
США
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