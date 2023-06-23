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Военное обозрение

Западная пресса: Компания Boeing планирует разместить вооружение на самолётах-заправщиках KC-46 для нужд ВВС США

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Источник изображения: topwar.ru

Руководство американской корпорации Boeing наряду со своей дочерней компанией Aurora Flight Sciences приняли участие в Международном авиакосмическом салоне в Париже, где раскрыли планы по усилению боевого потенциала действующих самолётов-заправщиков KC-46 Pegasus, сообщает Defense News.

Так, по данным американского издания, вышеупомянутый оборонный концерн планирует разместить на KC-46 Pegasus системы оборонительного вооружения. Именно наличие в них таких систем позволит США быть более подготовленными к их возможному будущему противостоянию с Китаем, которого Вашингтон рассматривает в качестве основной «угрозы» своей безопасности. Всё это настораживает и боевое авиационное командование американских военно-воздушных сил, поскольку в случае подобного конфликта с последним, считает оно, эти машины станут уязвимыми перед боевой техникой противника, особенно при ведении воздушных боёв в труднодоступных местностях.

Именно по этой причине ВВС США и заинтересованы в ускорении программы по созданию самолёта-заправщика нового поколения Next Generation Aerial Refueling System (NGAS), что позволило бы наполовину сократить количество закупаемых ими в настоящее время KC-46. Так что до тех пор, пока новые заправщики в рамках проекта NGAS не поступят на вооружение ведомства (а произойдёт это не ранее, чем к концу следующего десятилетия), ему придётся закупать модернизированную версию этих воздушных судов.

Официальный представитель Boeing не стал раскрывать подробностей касательно стоимости новых систем оборонительного вооружения, которыми буден оснащён вышеупомянутый самолёт, равно как и о его тактико-технических характеристиках.

Тем не менее, в компании напомнили о преимуществах существующих бортовых комплексов обороны и средств РЭБ у KC-46, среди которых защита от электромагнитного импульса, химического или биологического оружия, наличие в нём средств инфракрасного противодействия, а также комбинированной брони для обеспечения защиты кабины пилотов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
КС-46
Компании
Aurora Flight
Boeing
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