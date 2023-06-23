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ТАСС

ФСВТС: страны Африки ориентированы на закупку российских быстроходных малоразмерных судов

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Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ)
Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ).
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Как отметили в службе, африканские государства нацелены на обновление военно-морской техники

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Африканские страны ориентируются на закупку быстроходных малоразмерных судов и обновление техники, стоящей на страже морской безопасности. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"Принимая решение по оснащению военно-морских сил современными образцами вооружения, страны Африки в первую очередь ориентированы на закупку быстроходных малоразмерных судов в частности и обновление стоящей на страже морской безопасности техники в целом", - заявили в федеральной службе в ответ на вопрос, какой российской продукцией военного назначения в первую очередь интересуются страны континента.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

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