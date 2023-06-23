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ЦАМТО

МНО Румынии заказало первую партию БЛА "Уотчкипер X"

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Источник изображения: Фото: x-u-tacs.co.uk

ЦАМТО, 22 июня. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 21 июня объявила о получении заказа на поставку первых трех из семи приобретаемых Румынией тактических БАК "Уотчкипер X" (Watchkeeper X).

Твердый контракт заключен в соответствии с условиями подписанного в декабре 2022 года рамочного соглашения с МНО Румынии.

Стоимость продажи составляет 180 млн. долл. Заказ на покупку будет выполняться в течение двух лет. В рамках контракта Elbit Systems поставит покупателю модернизированные тактические БЛА "Уотчкипер X" с расширенными возможностями, включая мультиспектральную электронно-оптическую полезную нагрузку Spectro XR, новые средства связи и т.д.

БЛА "Уотчкипер X" с двойной полезной нагрузкой представляет собой разработанный для Вооруженных сил Великобритании экспортный вариант БЛА семейства "Гермес". Его производство осуществлялось дочерней компанией Elbit Systems в Великобритании – UAV Tactical Systems Limited ("U-TacS") в сотрудничестве с Thales. Как ожидается, соответствие "Уотчкипер X" стандартам НАТО обеспечит ВС Румынии возможность взаимодействия с системами вооружения союзников по альянсу.

В рамках заказа Elbit передаст технологии, создаст инфраструктуру и будет развивать сотрудничество с дочерними компаниями Aerostar и Elbit Systems в Румынии для производства в стране БЛА и наземной станции управления, а также обеспечения технического обслуживания системы в течение срока ее эксплуатации.

Как заявил генеральный менеджер Elbit Systems Aerospace Йорам Шмуэли (Yoram Shmuely), заказ на поставку свидетельствует о прочных связях между Elbit Systems и Румынией и демонстрирует повышенный интерес к платформам компании со стороны стран Европы и НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2022 года Elbit Systems Ltd. подписала с Министерством национальной обороны Румынии через компанию CN Romtehnica рамочный контракт, предусматривающий поставку до семи тактических беспилотных авиационных комплексов (БАК) "Уотчкипер X" (Watchkeeper X). Срок действия соглашения составляет пять лет. Максимальная стоимость продажи может составить около 410 млн. долл. (около 1,89 млрд. леев). Твердый заказ на поставку БЛА на момент подписания соглашения размещен не был.

Планировалось, что каждый закупаемый комплект БАК "Уотчкипер X" будет включать три БЛА и наземную станцию управления. Контракт также может включать создание инфраструктуры, поставку запасных частей, обслуживание техники и обучение персонала.

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Великобритания
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Румыния
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