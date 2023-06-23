В школе техников РВСН состоялся выпуск механиков-водителей для ПГРК "Ярс"

В Минобороны РФ сообщили, что выпускные задания состояли из теоретического экзамена, а также контрольных упражнений на автодроме

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выпуск механиков-водителей автономных пусковых установок для соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" состоялся в школе техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В 161-й школе техников РВСН, расположенной на территории 4-го государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области, состоялся очередной выпуск прапорщиков — механиков-водителей автономных пусковых установок для соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", — говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что экзаменационные выпускные задания состояли из теоретического экзамена и контрольных упражнений на специальном автодроме — вождения по ограниченным проездам, преодоления искусственных и естественных препятствий.

На торжественной церемонии выпускникам были вручены дипломы о среднем техническом образовании и присвоены звания прапорщиков.

"Сегодня вы выпускаетесь из единственного в стране учебного заведения, которое готовит механиков-водителей подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", приобретя столь необходимые для РВСН навыки. Ваша специальность востребована в войсках, и оттого, как вы будете применять свои умения, зависит обороноспособность нашей страны", — отметил на церемонии награждения начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Евгений Коноваленков.

Курсанты школы техников РВСН проходят обучение в учебном заведении в течение 2 лет и 10 месяцев по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" и "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей".