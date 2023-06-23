Атомную подлодку «Белгород» примут в состав ВМФ России в 2023 году

Атомную подлодку «Белгород» примут на вооружение ВМФ России в 2023 году

Атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в текущем году. Об этом в четверг, 22 июня, заявил «РИА Новости» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

«Как президент и сказал, в этом году примем», — заявил он.

Многоцелевую подлодку «Белгород» спустили на воду на заводе «Севмаш» в апреле 2019 года. Кроме того, носителем «Посейдонов» является штатная АПЛ «Хабаровск», которая в данный момент строится в цехах этого завода. Все характеристики подводной лодки засекречены.

Днем ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и АПЛ «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту РФ до конца 2023 года.

19 марта Алексей Рахманов указал на регулярное проведение работы по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок. Он уточнил, что сейчас атомные подлодки строятся в среднем семь лет. К 2028 году этот срок планируется сократить до шести лет. Рахманов сказал, что это касается строительства кораблей, которые заложат в 2027 году.

Военный историк Дмитрий Болтенков 3 марта сообщил «Известиям», что оснащение подводных лодок гиперзвуковым оружием увеличит боевые возможности российского подводного флота. Как он отметил, крылатые ракеты смогут с высокой точностью оперативно поражать как надводные, так и наземные объекты.