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ТАСС

Глава МИД Украины утверждает, что союзники Киева уже готовятся к поставкам истребителей

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Дмитрий Кулеба заявил, что знает не только страны, "которые готовы обучать пилотов, но и страны, которые готовятся передавать самолеты"

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Союзники Киева якобы уже готовятся к передаче истребителей Украине. С таким утверждением в среду в интервью программе Би-би-си HARDtalk выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я уверен, что мы получим самолеты, более-менее представляю сроки. Потому что я знаю не только страны, которые готовы обучать пилотов, но и страны, которые готовятся передавать самолеты", - сказал Кулеба, отказавшись говорить, о каких именно государствах идет речь.

В среду в интервью Би-би-си президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые F-16 могут поступить в страну через шесть-семь месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит западные истребители не раньше 2024 года.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня президент РФ Владимир Путин заверил, что F-16 в случае их появления у украинских вооруженных сил "будут гореть" так же, как немецкие танки Leopard. При этом президент подчеркнул, что, если поставляемые Киеву истребители будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, российская сторона должна будет посмотреть на то, как и где поражать эти средства.

В тот же день агентство Bloomberg 16 июня информировало, что страны НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16, содержание которых обойдется в "сотни миллионов долларов в год". 

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