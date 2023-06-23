Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований

Число добровольческих формирований, подписавших контракты с Минобороны, превысило 20

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Еще четыре добровольческих подразделения, участвующие в спецоперации, подписали контракты с Минобороны России, общее число таких формирований перевалило за 20, сообщили в российском военном ведомстве.

"Командиры еще четырех добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым", - говорится в сообщении.

Всего подписали контракты уже более 20 формирований добровольческого корпуса, уточнили в ведомстве.

Как рассказал командир добровольческого подразделения с позывным "Турок", добровольцы не были вправе требовать от государства таких же льгот, которые положены военнослужащим. Но, как отметил командир подразделения, государство само пошло им навстречу.

"Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера, в этом вся суть добровольческого движения. Сегодняшнее подписание контракта с министерством обороны только лишь подчеркивает, что эта мотивация – двусторонняя. И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины" - отметил еще один командир добровольческой бригады с позывным "Патриот".

В Минобороны напомнили, что контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне СВО, а также подразумевают, что установленные государством меры социальной защиты и поддержки будут распространяться на всех добровольцев и членов их семей.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, все добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск. Первыми такой контракт подписали бойцы отряда "Ахмат".