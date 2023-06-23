Корвет "Резкий" в ходе испытаний поразил цель крылатой ракетой "Уран"

Первый пуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".

Новейший корвет "Резкий" в ходе испытаний поразил морскую цель крылатой ракетой "Уран"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новейший корвет "Резкий" в ходе заводских ходовых испытаний выполнил пуск крылатой ракеты "Уран" по морской цели, сообщили в Минобороны России.

"Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Резкий", построенного для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в рамках заводских ходовых испытаний выполнил в Японском море пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской мишени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в расчётное время крылатая ракета успешно поразила назначенную цель – морской щит на дистанции более 30 километров.

Района выполнения ракетной стрельбы был закрыт, уточнили в Минобороны. Закрытие обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.