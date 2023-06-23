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ТАСС

КТРВ заявила о способности новой малогабаритной торпеды УМТ уничтожать подводные БПЛА

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Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Источник изображения: bmpd

В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" пояснили, что снаряд имеет оптимальную дальность и скорость хода

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ сможет уничтожать подводные беспилотники. Об этом ТАСС сообщили в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"Опыт ведения боевых действий в современных условиях свидетельствует, что в вооруженных конфликтах колоссально возрастает роль беспилотников. Основное назначение УМТ - борьба с необитаемыми подводными аппаратами. Несмотря на малые габариты и вес, торпеда обладает значительной мощью, имеет оптимальную дальность и скорость хода. Оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на ее поражение", - сообщили в корпорации.

Там отметили, что УМТ обеспечивает самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда в автономном режиме.

УМТ представлена на МВМС-2023 впервые. Торпеда разработана АО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор". Предназначена для поражения надводных кораблей и подводных лодок. Применяется с вертолетов, самолетов и беспилотников. Ее калибр составляет 220 мм, вес - около 100 кг, длина - 2 м. Дальность хода - до 7 км, скорость - до 27 узлов, масса взрывчатого вещества - до 35 кг. Как подчеркивает разработчик, она может применяться во всех районах Мирового океана.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минпромторг РФ
Выставки
МВМС
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