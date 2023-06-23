Посол Келин назвал безответственными заявления о возможности применения ЯО на Украине

Как заявил дипломат, "Великобритания очень часто начала называть Россию угрозой"

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал безответственными иногда звучащие в России заявления о возможности применения ядерного оружия на Украине.

"Когда я слышу, как некоторые люди, неофициальные лица, а лишь аналитики или политологи, на полном серьезе обсуждают использование любого ядерного оружия, я считаю, что это безответственно", - сказал дипломат в среду в интервью в эфире телеканала Sky News. Его комментарий на английском языке стал ответом на вопрос, почему с экранов российских телевизоров звучат угрозы уничтожения Британских островов в том числе с использованием ядерного оружия.

"Проблема в том, что Великобритания очень часто начала называть Россию угрозой, наибольшей угрозой, непосредственной угрозой во всех официальных документах. Конечно, это вызывает реакцию другой стороны. Люди в России внимательно читают британские газеты, политические исследования Великобритании", - сказал посол.

"Россия не угроза Великобритании, у нас было очень хорошее сотрудничество в 1990-х годах, в начале 2000-х годов. Затем Великобритания по какой-то неведомой для меня причине стала считать, что мы ей угрожаем", - добавил Келин.

Говоря о возможности использования Россией ядерного оружия на Украине, Келин заявил, что в российской военной доктрине четко проговаривается, при каких обстоятельствах Москва будет вынуждена идти на его применение. "[Использование] возможно только тогда, когда есть угроза существованию всей страны или когда мы атакованы с помощью ядерного оружия", - сказал посол.