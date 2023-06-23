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РИА Новости

Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году

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Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород"
Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Адмирал Евменов: АПЛ "Белгород", носитель "Посейдонов", в 2023 году примут на вооружение

КРОНШТАДТ, 22 июн - РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

"Как президент и сказал, в этом году примем", - сказал Евменов.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены.

О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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