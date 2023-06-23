ФСВТС: покупатели российского оружия убеждаются в эффективности его применения в ходе СВО

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству пояснили, что РФ является одной из немногих стран мира, которая предлагает практически всю номенклатуру образцов военно-морского вооружения

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Зарубежные заказчики, наблюдая за противостоянием российской военной техники с западными образцами вооружения, имеют возможность объективно оценивать эффективность ее применения в ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

"Необходимо учитывать, что мы предлагаем продукцию, прошедшую испытания в реальных боевых условиях в Сирии и на Украине. Иностранные заказчики, можно сказать, онлайн могут наблюдать за дуэлью техники российского производства с иностранными образцами, сравнивать их боевые характеристики и эффективность применения, оценивать боевую устойчивость и ремонтопригодность в полевых условиях. Все это повышает интерес перспективных заказчиков как к военно-морской технике, так и российской военной продукции в целом", - сказали в ФСВТС.

Там отметили, что Россия является одной из немногих стран мира, которая предлагает практически всю номенклатуру образцов военно-морского вооружения, в том числе подводных лодок, сторожевых кораблей, корветов, ракетных десантных и патрульных катеров, рейдовых и базовых тральщиков, судов контроля физических полей.

"ФСВТС России совместно с заинтересованными организациями и предприятиями постоянно работает над расширением географии нашего международного сотрудничества в области военно-морской техники, и одним из важных инструментов этого является Международный военно-морской салон - 2023", - подчеркнули в организации.

В ФСВТС сообщили, что ходе работы салона российские предприятия продемонстрируют посетителям свою продукцию, которая отражает основные потребности современного рынка военно-морской техники. Будут представлены корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ", корабельные радиолокационные комплексы "Заслон" и "Минерал-МЭ", береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", надводные корабли и подводные лодки, а также другое вооружение для военно-морского флота.

Международный военно-морской салон - 2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.