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ТАСС

Ростех сообщил о начале опытной эксплуатации системы контроля воздушного пространства

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Госкорпорация "Ростех"
Госкорпорация "Ростех".
Источник изображения: Стоян Васев/ ТАСС

Изделие может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Потенциальные заказчики начали опытную эксплуатацию новейшей системы контроля за воздушным пространством (СКВП) после ее успешных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"В период 2021-2023 годов с положительным результатом были проведены испытания изделия, проводятся мероприятия по организации серийного производства СКВП, и в настоящее время началась его опытная эксплуатация заинтересованными организациями и ведомствами", - сообщили там.

Система разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения, впервые была презентована в рамках форума "Армия-2022". Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерные беспилотники, определяя их тип, высоту полета и расстояние до БПЛА. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Таких станций в системе может быть до 24.

Масса одного изделия составляет 100 кг, зона обзора по азимуту - плюс-минус 45 градусов, зона обзора по углу места - от минус 5 до плюс 45 градусов. Одна РЛС имеет радиус действия от 400 м до 80 км. Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора системы, а типы объектов помечаются специальными иконками.

Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 км, средних беспилотников типа "Орлан-10" - не менее 18 км, а малоразмерных дронов - 7 км. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью до 270 м/с.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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