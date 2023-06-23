При виде Т-90М противник зарывается в землю, сообщил командир танка

Командир Т-90М с позывным "Перун": при виде российских танков противник зарывается в землю

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе специальной военной операции поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что вынуждает противника зарываться в землю в надежде не попасть под его удар, рассказал командир такой машины с позывным "Перун".

"Т-90М "Прорыв" - очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели", - сказал "Перун" в распространённом Минобороны видеоролике.

Он добавил, что за счёт теплозащитного кожуха противник "плохо замечает" этот танк в свои тепловизионные прицелы.

Минобороны России показало видеоролик с боевой работой экипажей этих танков Западного военного округа. В ролике показано, как танк выезжает на огневую позицию, двигаясь при этом то по рапсовым полям, то по грунтовым дорогам, то по вытоптанным колеям. Причем часть маршрута военнослужащие передвигаются, сидя на бронированной машине.

Огневая работа показана как снаружи, так и изнутри танка. Видно, как происходит заряжание 125-миллиметровой пушки. Демонстрируются несколько выстрелов, снятые с различных точек.

Задача танкистов – уничтожить пехоту противника в опорных пунктах и подавить его огневые точки. Экипажи Т-90М используют рельеф местности и естественные укрытия, чтобы успешно поражать цели на значительном удалении и вне прямой видимости. В этом им помогают расчёты беспилотников, передающие координаты.

"В ходе выполнения задач с закрытых огневых позиций экипажу предстояло выдвинуться на маршрут следования, получить координаты опорного пункта противника и огнем 125-мм пушки нанести поражение осколочно-фугасными снарядами", - уточнили в МО РФ.

"Перун" также рассказал, как распределены обязанности в экипаже. Командир, по его словам, координирует действия, получает задачи от командования и передаёт подчинённым. Наводчик-оператор по полученным от командира данным наводится и стреляет необходимым типом боеприпаса.

Механик-водитель должен оперативно привести танк на точку, а после того, как командир с наводчиком отработают, так же быстро увести экипаж, чтобы противник не успел ударить по танку. "Перун" отметил, что работать приходится практически в любое время суток, как поздно вечером или ночью, так и рано утром. По живой силе бьют с закрытых огневых позиций, по боевым машинам работают прямой наводкой.