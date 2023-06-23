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Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roland Balik

Госдеп назвал увеличение видов поставляемых Киеву вооружений стратегией США

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател 21 июня заявил, что стратегия Запада при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружений.

В ходе брифинга его спросили, почему Вашингтон продолжает снабжать ВСУ «всё более и более мощными вооружениями», если, по словам американского президента Джо Байдена, существует угроза эскалации конфликта до ядерной войны.

«Мы в тесной координации с союзниками и партнерами давали оценку видам технологий и систем, которые, как нам кажется, необходимы нашим украинским партнерам. <…> В этом заключается наша стратегия касательно предоставления дополнительной помощи партнерам на Украине», — ответил он.

При этом Пател отметил, что пока у него нет «новостей о конкретных изменениях в военной помощи».

По его словам, Вашингтон пристально следит за ситуацией в связи с соглашением между Россией и Белоруссией. Однако США «не увидели причины для корректировки ядерной стратегии» страны. Пател напомнил о позиции президента США Джо Байдена, который счел «безрассудной и безответственной подобную риторику о ядерных вооружениях» со стороны Москвы.

Между тем 22 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия.

Накануне руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине. По его словам, западные страны несут ответственность «за эскалацию вооруженного противостояния».

В тот же день комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Ранее, 19 июня, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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