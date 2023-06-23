Разработчик: в ДНР завершили испытания нового российского дрона-камикадзе "Овод"

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. В ДНР успешно протестирован новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод", сообщил РИА Новости руководитель проектной группы-производителя беспилотника Андрей Иванов.

По его словам, беспилотное воздушное судно (БВС) работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Устройства этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков.

"У него хорошая камера, высокая скорость, а самое главное — помехозащищенная связь. Беспилотник оснащен замыкателем, необходимым для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа... Наша задача — превратить всем известные мультироторные устройства в надежное, недорогое и эффективное средство, способное выполнять боевые задачи. Поэтому мы тщательно подходим к выбору поставщиков, проверяем каждое устройство на стендовом оборудовании и непосредственно в полёте, при этом стремясь снизить конечную стоимость. Именно таким образом у нас получилось, пожалуй, лучшее устройство в сегменте по ТТХ за весьма небольшие деньги", - сказал Иванов.

По его словам, стоимость дрона "Овод" составляет около 40 тысяч рублей. Первые партии этих БВС уже поступили в подразделения Вооруженных сил России на авдеевском направлении.