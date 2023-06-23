Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков

Противник лишился трех–четырех бригад из девяти, собранных для прорыва нашей обороны, оценили эксперты

В ходе контрнаступления, которое началось 4 июня, украинские силы потеряли 245 танков и 678 бронемашин. Из-за больших потерь противника сейчас на линии боевого соприкосновения наблюдается относительное затишье, об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов России. Тем не менее 21 июня вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжали атаки на трех направлениях — южнодонецком, донецком и запорожском. Все они успешно отбиты нашими войсками. Эксперты отмечают, что Украина уже потеряла три–четыре полноценные бригады из девяти, собранных для контрнаступления.

«Наколотили» 245 танков

Владимир Путин 21 июня встретился с выпускниками военных вузов и поздравил их с успешным завершением учебы. Глава государства отметил, что в ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, и их производство будет продолжено.

Совершенствуются системы контрбатарейной борьбы, продолжается постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях.

— Будем форсировать их массовый выпуск. Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны, — сказал Путин.

По окончании торжественного приема в Георгиевском зале президент пообщался с выпускниками военных вузов, 21 июня 2023 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Kremlin/Sputnik/Gavriil Grigorov

Глава государства также рассказал о ходе специальной военной операции. Он напомнил, что украинские силы начали контрнаступление 4 июня с использованием стратегических резервов. Сейчас наблюдается определенное затишье, связанное с серьезными потерями у противника.

— На вчерашний вечер, точнее, на сегодняшнюю ночь (на 21 июня. — «Известия»), — я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными являются, — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа, — отметил он.

По словам президента, сейчас противник комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности.

— Но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате боеспособности — точнее, не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом. Есть над чем подумать, — сообщил глава государства.

При этом, отметил президент, на данный момент наступательный потенциал украинских сил не исчерпан, остались еще резервы.

— Сейчас я только что говорил и хочу еще раз повторить: благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет, — отметил он.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе встречи сказал выпускникам, что они окончили обучение «в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее».

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с выпускниками военных вузов, 21 июня 2023 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Pool/Sputnik/Yegor Aleev

По его словам, от офицеров потребуются высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность.

— Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции, — призвал министр.

Потери, озвученные президентом, означают, что на первом этапе Украина потеряла механизированный корпус в людях и технике, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это три–четыре полноценные бригады ВФУ из тех девяти, которые были собраны для контрнаступления, — отметил он. — Это очень большие потери украинских сил. Не критические — еще остались резервы, — но очень большие. Этого никто не ожидал, и сам Зеленский, который умеет врать, сказал, что это не Голливуд и тут всё сложно.

Эксперт отметил, что на юге у ВФУ всё забуксовало, а на севере наши начали продвигаться — и в районе Марьинки, и в районе Северска уже есть тактические успехи.

— Противнику надо думать, как отразить удар существующими силами, или перебрасывать туда резервы с юга, — сказал Василий Дандыкин. — Они ожидали, что после атаки на Белгородскую область мы бросим резервы, оголим южное направление, где он хотел пойти. Но не получилось у него такого варианта, там ребята держатся.

Крепкая оборона

В российском военном ведомстве 21 июня сообщили, что ВФУ продолжили попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

— В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое ДНР и Левадное Запорожской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский Источник изображения: iz.ru

В результате ударов уничтожен один танк, БМП и три бронемашины.

На запорожском направлении войска группировки «Восток» отразили две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВФУ, усиленных танками, в районах Новоданиловки и Яблоково Запорожской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение колоннам противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе Белогорья в Запорожской области.

На донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила 10 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка в ДНР.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, 21 июня противник вновь сосредоточил усилия на захвате населенного пункта Пятихатки. Сегодня ВФУ в очередной раз смогли занять несколько построек, но позже были выбиты атакой мотострелков и ударами авиации и артиллерии.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

За сутки на этих стратегических направлениях, по данным Минобороны РФ, украинские силы потеряли более 600 военнослужащих и 46 единиц военной техники, включая девять танков.

Прикрыть друг друга

Вооруженные формирования Украины пытаются прорвать нашу оборону на угледарском направлении в ходе контрнаступления. На позициях бойцов ВС РФ побывал военный корреспондент «Известий» Даниил Левин.

— Подавление техники, живой силы противника, укрепрайонов. Стоять до конца, уничтожать, бить врага! Победа будет за нами в любом случае, — описывает свою работу старший оператор расчета ПТУР с позывным Чин.

В последних боях украинские военнослужащие начали сдаваться в плен. Один из них — Виктор Косенко. Его, как и многих других, забрали в окопы прямо с завода в разгар рабочего дня и силой отвезли в военкомат.

Он выжил и сейчас вспоминает свой боевой путь.

— Кто не мобилизован, любыми способами надо избежать этого! Это сто процентов! Мы просто пушечное мясо… Я не ходил в первое наступление. Мое подразделение ходило. Ну полный разгром! Сразу было написано много, не знаю сколько, большое количество отказов, — дает показания Косенко.

Пока на линии боевого соприкосновения угледарского направления продолжается ожесточенное противостояние, бойцы в тылу тренируются перед новой ротацией.

По словам корреспондента, стрельба пулеметчика отличается от автоматных очередей. Работает он отдельно — прикрывает товарищей.

Фото: РИА Новости/Константин Морозов Источник изображения: iz.ru

— Когда первая часть группы продвигается дальше, ребята начинают стрелять. Причем работают настоящими боевыми патронами. Поэтому всё как в реальных условиях, — рассказал Даниил Левин.

Быстро продвигаются, прикрывают друг друга. Каждое действие отрабатывается до автоматизма, остальное можно получить только с опытом.

— Самое важное — это глаза и уши. Нужно слушать выстрелы миномета, танка — откуда идет выстрел и где нужно укрыться. В самую малейшую ямку, окоп, блиндаж. Какое укрытие нашел, там и укрылся, — рассказал командир отделения с позывным Шустрый.

Эти навыки позволят выжить нашим бойцам в самом тяжелом бою.

БПЛА не долетели

21 июня Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейские» 39-му отдельному вертолетному полку и 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты. Они отмечены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества».

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 835 человек и 68 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 21 июня.

В ЛНР, Харьковской и Запорожской областях пресечена деятельность девяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

В ДНР и Харьковской области были уничтожены склады боеприпасов трех соединений ВФУ, в Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Также 21 июня три украинских беспилотника предприняли неудачную попытку провести террористическую атаку на территории Московской области. Все они были уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Разрушений и пострадавших нет.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Андрей Федоров