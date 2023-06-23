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ТАСС

В Ростехе сообщили, что подводный автомат АДС модернизируют для улучшения эргономики

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Двухсредный автомат АДС
Военнослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

В корпорации пояснили, что внесенные в конструкцию изделия изменения пройдут испытания

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") по итогам опытной эксплуатации модернизирует двухсредный автомат АДС для улучшения его эргономики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"В настоящее время автомат двухсредный специальный (АДС) выпускается серийно. По результатам опытной эксплуатации было принято решение о модернизации автомата в части улучшения его эргономических характеристик. Работы по модернизации проводятся, внесенные в конструкцию изделия изменения будут подтверждены испытаниями", - сообщили в пресс-службе.

О начале серийного производства АДС в холдинге сообщали в 2019 году. Оружие создано по компоновочному принципу "булл-пап", что обеспечивает меньшую длину автомата по сравнению с традиционными схемами при той же длине ствола, лучшую балансировку, а также исключает необходимость раскладывания-складывания приклада.

Автомат на суше может вести стрельбу всей номенклатурой обычных патронов 5,45 на 39 мм. Для подводной стрельбы ЦКИБ спортивно-охотничьего ружья разработаны спецпатроны ПСП и ПСП-УД в тех же габаритах. Таким образом, автомат использует стандартные 30-зарядные магазины от АК-74 для обоих типов боеприпасов. Он оборудован штатным 40-миллиметровым подствольным гранатометом. Также установлена планка Пикатинни для применения различных типов прицелов, может использоваться прибор для бесшумной стрельбы.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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