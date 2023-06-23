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ТАСС

Путин заявил, что РФ будет форсировать массовый выпуск зарекомендовавших себя в бою БПЛА

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БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

По словам президента, "необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал оснастить все войсковые звенья беспилотниками, хорошо зарекомендовавшими себя в бою. Для этого их выпуск будет форсирован. Об этом он сообщил на встрече с выпускниками военных вузов.

"Продолжится совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", - заверил Путин. Он подчеркнул, что "необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны". 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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