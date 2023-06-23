Главком ВМФ потребовал строить корабли "не быстро, а немедленно"

Главком ВМФ Евменов: СВО показала, что строить корабли надо не быстро, а немедленно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Спецоперация показала необходимость немедленно внедрять в строительство кораблей новейшие технологии, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно. Без долгосрочных ОКРов, НИРов, в инициативном порядке - и это сейчас делается нашими корабелами", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда" на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Международный военно-морской салон продлится по 25 июня. Впервые площадкой его проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

Участниками салона станут 250 крупнейших предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей из России и других стран. Компании представят новейшие разработки в области морской техники и вооружения, обменяются опытом и обсудят вопросы развития отрасли.

Тематика салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии.