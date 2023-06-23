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ЦАМТО

Париж организовал конференцию по ПВО в рамках авиасалона в Ле-Бурже

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Батарея ЗРК средней дальности SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portee/Terrestre), получившего национальное обозначение «Мамба». Источник: armyrecognition.com.

ЦАМТО, 21 июня. Итальянская радиотелевизионная компания Rai (Radiotelevisione Italiana Spa) 19 июня со ссылкой на заявление президента Франции Э.Макрона сообщила, что ЗРК SAMP/T французско-итальянской разработки уже находятся в Киеве.

В начале февраля в ходе визита в Киев президент Франции пообещал оказать Украине военную помощь, включая поставку совместно с Италией зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

В ходе проведенной в рамках Парижского авиасалона конференции по противовоздушной обороне Европы Э.Макрон объявил, что система SAMP/T теперь развернута и применяется для защиты ключевых объектов на Украине. Это первое подтверждение поставки данного ЗРК ВС Украины. Количество поставленных комплексов или ПУ не раскрывается.

Как сообщал ЦАМТО, ЗРК SAMP/T предназначен для борьбы с крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами, а также тактическими баллистическими ракетами. Он представляет собой мобильный наземный ЗРК, использующий разработанную компанией MBDA ракету "Астер-30". Двухступенчатая твердотопливная ЗУР массой 450 кг развивает скорость до 4,5М и способна поражать цели на дальностях до 120 км и высотах от 50 м до 20 км.

В ходе выступления Э.Макрон также сообщил, что Бельгия получит статус наблюдателя во франко-германо-испанской программе разработки перспективной боевой авиационной системы FCAS/SCAF (Future Combat Air System/ Systeme de Combat Aerien Futur). По его мнению, участие этой страны укрепит европейский проект. Ожидается, что принятие FCAS на вооружение состоится к 2040 году, однако проект реализуется с задержками.

Э.Макрон также объявил, что Франция, Эстония, Венгрия, Бельгия и Кипр совместно закупят ЗРК ближнего действия "Мистраль". Он назвал это примером сотрудничества европейцев в сфере, которая ранее была недостаточно охвачена. Как уточнил советник президента, пять стран подписали протокол о намерениях, касающийся приобретения "нескольких сотен" ЗУР "Мистраль". Это первый случай совместного приобретения такого рода вооружений. ПЗРК позволяет поражать цели на дальностях от 0,5 до 7,5 км и высотах до 3 км.

Париж организовал конференцию по ПВО, стремясь согласовать позиции европейских стран в этой сфере, в то время как Берлин в октябре 2022 года запустил "Инициативу европейского небесного щита" (Euro Sky Shield), которая объединяет 17 европейских стран и предусматривает закупку немецких, американских и израильских комплексов IRIS-T, "Пэтриот" и "Эрроу-3". Франция, Италия или Польша в этом проекте не участвуют.

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Страны
Бельгия
Венгрия
Германия
Италия
Кипр
Польша
США
Украина
Франция
Эстония
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
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