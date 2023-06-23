В Латвии заявили о передаче Киеву всех имеющихся в стране ракет Stinger

Премьер Латвии Кариньш: мы отдали Украине все свои Stinger и отдадим все вертолеты

Латвия передала Киеву все имеющиеся в стране зенитные управляемые ракеты Stinger, и в скором времени отдаст все вертолеты. Об этом в среду, 21 июня, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции, посвященной восстановлению Украины, в Лондоне.

«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине. <…> У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо, — мы отправляем на Украину», — сказал премьер Латвии на конференции, трансляцию которой вело на своем YouTube-канале агентство Reuters.

Политик также отметил, что его страна обучила уже около 3 тыс. украинских военнослужащих.

Кариньш добавил, что с начала конфликта латвийские власти оказали различные виды поддержки Украине, которая составляет 1,3% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Он подчеркнул, что по этому показателю Латвия является одной из ведущих, если не лидирующей страной в мире.

Во время конференции британские, американские и европейские политики пообещали выделить Киеву финансовую помощь.

Так, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит многолетний пакет гражданской помощи для Киева, который будет включать гуманитарную, стабилизационную, экономическую и финансовую поддержку. По словам министра, порядка €40 млн будет выделено в этом году по линии МИДа в виде субсидий для Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже заявил о планах разработать платформу для бизнеса с целью поддержки Украины. По его словам, в течение трех лет Лондон предоставит кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд. Великобритания также направит Киеву помощь в размере $306 млн в этом году на программы, в числе которых разминирование объектов и энергетические проекты.

За день до этого, 20 июня, сообщалось, что Европейский союз (ЕС) готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.