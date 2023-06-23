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Военное обозрение

Тайбэй сообщил о китайском авианосце «Шаньдун», проходившем через Тайваньский пролив

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Источник изображения: topwar.ru

Авианосец ВМС КНР проекта 002 («Шаньдун») совершил проход через Тайваньский пролив. С таким заявлением сегодня выступил министр обороны республики Чиу Го-чэн, выразивший обеспокоенность в связи с напряжённой ситуацией вокруг острова, который официальный Пекин считает своей исторической территорией.

Как уточнил глава тайваньского оборонного ведомства, «Шаньдун», который был укомплектован личным составом ещё в 2019 году, проходил в южном направлении в западной части пролива. В этой связи флот Тайваня отправил туда свои корабли, чтобы проследить за действиями авианосной ударной группы ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Стоит отметить, что ранее этот китайский военный корабль был задействован в двухдневных военных учениях около острова в западной части Тихого океана, проходили которые в период с 8 по 10 апреля нынешнего года. Также первый авианосец китайской постройки проходило через вышеуказанный пролив в марте 2022 года всего за несколько часов до проведения телефонных переговоров между президентом США Джо Байденом и его китайским коллегой председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что позиция официального Пекина всегда заключалась в стремлении разрешить тайваньский вопрос мирным путём. Однако, как заявил Си в ходе своего выступления на очередном съезде КПК, прошедшем 16-22 октября прошло года в китайской столице, власти могут прибегнуть и к силовому варианту решения вопроса в том случае, если все дипломатические возможности для этого будут исчерпаны.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Тип 001А
Тип 002
Проекты
Авианосец
Военные учения
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