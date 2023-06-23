Минобороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи Украине, рассказал в среду, 21 июня, глава ведомства Тодор Тагарев.

«Это правда, что Болгария готовит новый транш военной помощи Украине. <…> Он будет соответствовать их потребностям и нашим возможностям, как решило Народное собрание», — сказал министр журналистам.

По объему и видам вооружений этот транш будет сопоставим с первым пакетом.

«Мы выводим со складов то, что находится в пригодном состоянии, еще имеет рабочий ресурс, но старше 30–40 лет», — добавил Тагарев, сообщив, что в скором времени пакет предложат для утверждения совету министров.

18 января вскрылась информация о тайных поставках Болгарией оружия Украине. Так, София еще весной 2022 года помогла Киеву, отправив горючее и боеприпасы, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждались. При этом Болгария с начала проведения СВО старалась подчеркнуть, что не вооружает украинские войска.

9 декабря 2022 года парламент Болгарии утвердил первый с начала СВО пакет военной помощи Украине.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.