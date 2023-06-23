Худший вид "евроавтономии": Макрона просят помочь Украине вступить в НАТО

Многие годы в России считалось, что разговоры Макрона о "евроавтономии" в области обороны — дело хорошее, направленное на уход из тени США. Но, как сообщает Monde, на саммите в Вильнюсе Макрон может "ради автономии ЕС" поддержать членство Киева в НАТО. Хотя такая автономия напоминает свободу от здравого смысла.

Франция заинтересована в поддержке украинской кандидатуры в НАТО, поскольку это подкрепило бы планы "европейской стратегической автономии", отстаиваемые Эммануэлем Макроном. Так считает Пьер Арош*, специалист по вопросам международной безопасности.

11 и 12 июля в Вильнюсе союзники по НАТО должны будут определиться по поводу кандидатуры Украины, и Франция полностью заинтересована в том, чтобы поддержать перспективу вступления этой страны в альянс по окончании сегодняшнего конфликта.

Как указал президент Макрон в Братиславе 31 мая, полного единодушия по этому вопросу скорее всего не будет, но союзники сделают предложения относительно гарантий безопасности, которые они могли бы предоставить Киеву. В то время как в Польше и странах Прибалтики считают, что только полноправное членство в НАТО и ЕС будет надежной гарантией на будущее, другие наблюдатели, в частности в США, указывают на риск прямой конфронтации с Россией. Ведь придется вести дополнительные поставки оружия для защиты российско-украинской границы. Находясь между двумя лагерями, президент Макрон остается относительно открытым и к другим решениям, например, к варианту показа Украине вполне реального "пути к членству".

Должна ли Франция продемонстрировать более решительную позицию за кандидатуру Украины? В пользу этого варианта говорят три аргумента.

Во-первых, это вступление не идет против истории. С того момента, когда Украина будет не только вооружена и обучена союзниками, но и получит от них гарантии безопасности, будет ли еще смысл отказывать ей в членстве в НАТО? Ведь такое членство лишь даст юридическую форму уже существующей реальности. Можно с уверенностью сказать, что в будущем эта двусмысленность будет казаться все более и более напрасной и даже опасной, давая Москве повод оспаривать пределы нашей поддержки для Украины.

Однако если Украине рано или поздно суждено вступить в альянс, Франция заинтересована в том, чтобы, трезво все рассчитав, толкнуть Украину на этот путь, а не сопротивляться неизбежному. Именно эта логика в 1948-1950 годах руководила политикой Франции в отношении Германии. Так как подъем Германии был неизбежен, то лучше было не мешать этому развитию событий, а направлять его на благоприятный для Франции путь, то есть путь европейский.

Во-вторых, интеграция Украины в НАТО может благоприятствовать французскому видению европейской безопасности. Франция выступает за большую "европейскую стратегическую автономию", то есть за европейскую оборону, менее зависимую от американских вооруженных сил. Однако одним из главных препятствий для подобных планов Франции долгое время было убеждение, разделяемое многими европейскими лидерами, в том, что ЕС просто не сможет защитить себя в случае войны без массового и прямого ввода американских войск. Однако сегодняшняя Украина показывает, что любая европейская страна, даже слабо оснащенная на начальном этапе, пусть и усиленная понемногу поставками относительно разрозненной техники, способна, хоть и не без труда, противостоять действиям российской армии, в том числе и по наихудшему сценарию холодной войны.

А что, если НАТО сможет рассчитывать в будущем на "живую силу", уникальный опыт и высокую мотивацию украинских бойцов? Может, мы уйдем от ситуации, когда около тридцати европейских членов альянса не смогут коллективно противопоставить России хотя бы одну прочную линию обороны, не рассчитывая на участие американских войск? Другими словами, проект "европейской обороны внутри НАТО", изложенный президентом Макроном в Братиславе, мог бы значительно укрепиться, если бы Украина была его полноправной частью. Именно в наше время, когда США считает необходимостью сосредоточить свои усилия в Азии для борьбы с китайской угрозой, этот проект имеет смысл.

В-третьих, закрытие дверей альянса перед Украиной небезопасно. Некоторые страны Центральной и Восточной Европы рассматривают защиту Украины как гарантию собственной безопасности. Разочаровывающий ответ НАТО на чаяния украинского руководства может вновь усилить напряженность и даже привести к стратегическому разрыву между Восточной и Западной Европы. Например, бывший генеральный секретарь альянса Андерс Расмуссен недавно предупредил, что у Польши может возникнуть соблазн организовать вокруг себя мини-альянс на "восточном фланге" параллельно с НАТО.

В своей речи в Братиславе президент Франции поставил перед собой конкретную задачу восстановить единство между Восточной и Западной Европой, признав между строк, что Франция всегда прилагала больше усилий, чем другие, для восстановления взаимного доверия. Четко заявив о своей поддержке перспективы полноправного членства Украины в НАТО, Франция может стать в глазах своих партнеров на "восточном фланге" надежным союзником в создании будущей европейской обороны.

Все может сложиться как нельзя лучше: пока США все еще колеблются, боясь обострения отношений с Россией, явная поддержка Францией кандидатуры Украины в НАТО могла бы сделать эту позицию политической иллюстрацией идеи "европейской стратегической автономии" в широком смысле. Такая позиция вернула бы Европу, как Западную, так и Восточную, в центр дебатов о ее собственной защите. Украинские вооруженные силы сегодня ведут мужественное контрнаступление против России. Как и при любых боевых действиях, надежда (на членство в НАТО) и чувство поддержки со стороны большого сообщества являются сильной моральной поддержкой для солдат. По сути, задача Вильнюсского саммита состоит в том, чтобы дать им обещание: в будущем вы будете действовать вместе с нами.

Об авторе: Пьер Арош (Pierre Haroche) преподает международную безопасность в Лондонском университете королевы Марии