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Известия.ru

Шойгу заявил о коллективной войне Запада против России

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: коллективный Запад развязал против РФ настоящую войну

Коллективный Запад развязал против России настоящую войну. Об этом 21 июня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.


«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах. Оказывается огромная военная помощь киевскому режиму», — отметил глава военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что в данное время решается судьба нашей родины, определяется ее геополитическое будущее.

«Руководство страны может быть уверено, что наши Вооруженные силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны», — заявил министр обороны.

Ранее, 19 июня, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что если бы Запад действительно заботился о гарантиях безопасности для Украины, то НАТО и США начали бы настаивать на нейтральном и внеблоковом статусе Киева. При этом одной из причин сложившегося кризиса является игнорирование интересов Москвы.

Президент России Владимир Путин 16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что конфликт может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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