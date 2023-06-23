Премьер Украины сформулировал 10 главных аспектов для восстановления страны

Денис Шмыгаль отнес к ним в том числе оценку ущерба, привлечение частных инвестиций и шефство западных стран над украинскими регионами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал 10 ключевых аспектов процесса восстановления страны, в их числе оценка ущерба, привлечение частных инвестиций и шефство стран Запада над украинскими регионами.

"Мы сейчас рассматриваем 10 ключевых аспектов возрождения Украины, которые помогают нам показывать, где мы находимся, куда мы идем и что еще нам нужно сделать", - сказал он, выступая на проходящей в Лондоне второй конференции по восстановлению Украины.

Первым аспектом Шмыгаль назвал оценку ущерба, которую Киев хочет провести совместно с международными организациями. По его словам, второй аспект связан с поэтапным восстановлением Украины, которое будет проходить в кратко- и долгосрочной перспективе. Так, на первом этапе, начатом в прошлом году, должны выполняться проекты, необходимые "для выживания страны". На эти цели Киев хочет получить $14,1 млрд в этом году. Следующим этапом должны стать такие проекты восстановления, на реализацию которых уйдут годы, пояснил премьер.

В качестве третьего аспекта Шмыгаль обозначил приоритеты быстрого восстановления. По его словам, их пять: энергетика, гуманитарное разминирование, жилье, критическая и социальная инфраструктура, поддержка экономики. Четвертым аспектом в этом списке стала архитектура восстановления, под которой подразумеваются в том числе специальные платформы для сотрудничества. Пятым аспектом Шмыгаль назвал прозрачность, которая должна означать подотчетность и контроль на всех стадиях реализации проектов. Для европейских партнеров этот пункт может иметь важное значение с учетом большого числа инцидентов с коррупцией и махинациями с гуманитарной помощью на Украине. Шестым стал принцип отстроить лучше, чем прежде. Киев хочет, чтобы частью восстанавливаемой инфраструктуры стали новые технологии. Седьмой аспект - это "региональный подход", который заключается в шефстве стран-партнеров над отдельными областями Украины.

Восьмым аспектом Шмыгаль назвал источники экономического восстановления. Он признал, что вопрос о том, кто оплатит сотни миллиардов за восстановление, постоянно поднимается. В Киеве считают, что источниками должны быть помощь от стран Запада, конфискованные активы РФ и средства украинского бюджета. При этом премьер не упомянул о рекордном дефиците бюджета на 2023 год, который Киев также предлагает полностью покрыть западным партнерам.

Девятым аспектом стало привлечение частного сектора. По мнению Шмыгаля, быстрое восстановление невозможно без привлечения частного капитала и инвестиций. В Киеве считают, что именно бизнес и предприниматели могут сделать восстановление страны эффективным. Именно поэтому при каждом удобном случае практически на любое мероприятие приглашают иностранных инвесторов. Последним аспектом глава кабмина назвал изменение Украины. Он хочет, чтобы изменения не только касались восстановления объектов, но и означали трансформацию страны и ее институций, а также жизнь по европейским стандартам. Здесь премьер напомнил о стремлении Киева вступить в ЕС, признав, что для этого Украина должна измениться.