Индия передала Вьетнаму корвет класса "Кхукри" из состава своих ВМС

ЦАМТО, 21 июня. Согласно информации, опубликованной 19 июня правительством Индии, министр обороны Индии Раджнатх Сингх объявил о безвозмездной передаче ВМС Вьетнама многоцелевого корвета "Кирпан" класса "Кхукри" национальной постройки.

Заявление о передаче было сделано в рамках начавшегося 18 июня двухдневного визита в Индию министра обороны Вьетнама генерала армии Фан Ван Зянга.

Глава оборонного ведомства Вьетнама посетил Национальный военный мемориал, штаб-квартиру Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO), где обсудил возможности расширения совместных НИОКР в оборонной сфере.

Как сообщал ЦАМТО, четыре корвета класса "Кхукри" были построены для ВМС Индии индийскими судостроительными компаниями Mazagon Dock Ltd и Garden Reach Shipbuilding & Engineering в период 1985-1991 гг. "Кирпан" является третьим кораблем серии. Он был заложен Garden Reach Shipbuilding & Engineering в ноябре 1985 года и принят на вооружение 12 января 1991 года.

Длина корабля составляет 91,1 м, ширина – 10,5 м, осадка – 4,5 м, полное водоизмещение – 1446 т, экипаж – 112 человек. Корвет оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 14400 л.с. и развивает скорость до 24 узлов. Дальность хода – 4000 морских миль на скорости 16 узлов. В состав вооружения входят одна 76-мм АУ АК-176, 4 ПКР P-15MT, 2 ЗУР "Стрела-2М" и два 30-мм ЗАК АК-630. На борту может размещаться один вертолет.