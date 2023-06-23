Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады

Президент Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

"Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов", — сказал глава государства.

По его словам, сейчас примерно половина частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс".

Президент добавил, что ядерная триада — ключевая гарантия безопасности России и глобальной стабильности.