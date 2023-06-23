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ТАСС

ЕС намерен изменить стратегию реагирования на угрозы в космосе

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Vadim Ghirda

Сейчас Евросоюз обязан реагировать на космические угрозы только тогда, когда они затрагивают элементы его космических программ

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Страны ЕС намерены расширить возможности для реагирования на угрозы своей безопасности в космосе и снизить свою стратегическую зависимость в сфере космических технологий. Об этом говорится в совместной колонке еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, опубликованной в среду в газете La Tribune.

"В настоящее время ЕС обязан реагировать на космические угрозы только тогда, когда они затрагивают элементы космических программ ЕС. Мы стремимся к тому, чтобы расширить механизм реагирования ЕС на угрозы любой космической службе или инфраструктуре, влияющим на безопасность ЕС и его государств-членов", - заявили они. Бретон и Боррель добавили, что намерены организовать регулярные космические учения, чтобы проверить и усовершенствовать механизмы реагирования.

Чиновники пообещали, что ЕС "удвоит усилия по содействию ответственному поведению в космосе и предотвращению любой гонки вооружений". Добиваться этого они намерены прежде всего при помощи дипломатии. "В качестве конкретного примера мы приветствуем и поддерживаем недавно предложенный США запрет на испытания противоспутниковых ракет, к которому уже присоединились некоторые государства - члены ЕС", - заявили они.

В то же время авторы колонки пообещали снизить стратегическую зависимость, "защитив цепочки поставок в космическом секторе и разработав критически важные космические технологии". "Для этого мы будем развивать нашу космическую отрасль, опираясь на уже созданную производственную базу, а также на так называемые новые космические компании", - добавили они.

Одним из приоритетных направлений является обеспечение автономного доступа ЕС в космос в долгосрочной перспективе. Еврочиновники не проводят разбор сложившейся сейчас ситуации с ракетами-носителями: последний пуск ракеты Ariane-5, запланированный на 16 июня, перенесен на неопределенный срок из-за технических проблем, а старт спроектированной ей на замену Ariane-6 уже неоднократно откладывался, и пока что у руководства Европейского космического агентства (ЕКА) нет точных прогнозов относительно даты первого полета. Вместо этого Бретон и Боррель обещают "поддерживать разработку инновационных и гибких пусковых решений", таких как ракеты-носители сверхлегкого класса и многоразовые пусковые установки, "которые будут отвечать потребностям оборонных ведомств".

"По мере того как космос становится сферой геополитической конкуренции, он становится все более переполненным и конкурентным. Наша безопасность в космосе находится под угрозой, а значит, и наша безопасность на Земле. Поэтому Европа должна защищать свои интересы в космосе и защищать свой доступ к космосу", - заключили они. 

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Страны
США
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Военные учения
Евросоюз
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