Владимир Путин: мы продолжим всесторонне совершенствовать Вооруженные Силы с учетом опыта СВО

ЦАМТО, 21 июня. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 21 июня прошла встреча президента России Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Ниже приветственное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Товарищи офицеры! Дорогие друзья!

Приветствую вас и поздравляю с успешным завершением учебы.

По традиции мы чествуем лучших выпускников военных академий и вузов, специальных учебных заведений в Московском Кремле, в Георгиевском зале, где все напоминает о подвигах и ратной славе многих поколений защитников Отечества.

Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, а нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за ее судьбу.

Именно эти качества, также как талант наших выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу нашего Отечества да и всего мира.

Совсем скоро мы будем отмечать памятную историческую дату – 80-летие Курской битвы. На Огненной дуге наши бойцы сокрушили, наголову разбили отборные вражеские части, показали беспримерный героизм и доблесть, открыли дорогу к долгожданной Победе.

И в наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость.

В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных Сил России защищают наших людей, территориальную целостность России и ее право на суверенное развитие, отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014-м – крымчане и севастопольцы.

Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины.

Дорогие друзья!

Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом.

С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции продолжим всесторонне совершенствовать Вооруженные Силы.

Важнейшая задача здесь – развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой.

В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил. Так, в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта "Борей-А". В январе 2023 года на боевое дежурство, боевую службу вышел фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Он предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах и оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов.

В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство и совершенствование, безусловно, будет продолжено.

Нам еще многое предстоит сделать для качественного повышения потенциала всех компонентов Вооруженных Сил, и мы в полном объеме реализуем эти планы, причем на собственной научной, технологической, производственной и кадровой базе с опорой на растущие возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, российского высокотехнологичного бизнеса.

Продолжится совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск. Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.

Подчеркну: сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи. Это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу.

В ближайшее время вам предстоит возглавить войсковые подразделения и управленческие армейские структуры. На ваши плечи ляжет огромная ответственность. От вас потребуются полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей.

Важно всегда помнить, что уважение в воинских коллективах завоевывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчиненных. Офицерский авторитет без этого просто немыслим.

Сплоченность, слаженность, единство воли бойцов и их умение побеждать достигаются упорной, неустанной работой командира с каждым солдатом или матросом. Это особенно важно в боевой обстановке. Уверен, что вы это хорошо понимаете и своей службой будете подтверждать слова великого Суворова: "Жизнь и доблесть офицера – в победе!"

Уважаемые товарищи!

Приветствую в этом зале молодых офицеров, которые получили назначения в подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС, ФСО, Следственного комитета и ФСИН.

Ваш долг – стоять на страже законности, оберегать конституционный и общественный порядок, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией и, конечно, помогать в решении задач специальной военной операции.

Сегодня следователи, полицейские, сотрудники спецслужб выявляют и пресекают преступления неонацистов и карателей, восстанавливают в новых регионах России законность и порядок.

Уверен, что вы, как и военнослужащие Вооруженных Сил, каждый на своем участке будете успешно решать поставленные перед вами задачи и всегда достойно нести звание российского офицера.

Еще раз поздравляю вас с окончанием учебы. Желаю всем выпускникам 2023 года крепкого здоровья, успехов в службе, благополучия и всего самого доброго вашим учителям и наставникам. И конечно, самые добрые слова – вашим родным и близким.

Россия гордится вами, Россия надеется на вас".