Институт оборонного анализа США помог "Укроборонпрому" создать новую стратегию развития

Концерн сообщил, что создаст новые производства в более безопасных местах, в том числе на территориях стран-партнеров

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Укроборонпром" разработала новую стратегию развития до 2034 года, в ее создании принял участие Институт оборонного анализа США. Об этом сообщается на сайте компании.

"Наблюдательный совет "Укроборонпрома" принял стратегию, определяющую приоритеты для концерна и его предприятий-участников на 2023-2034 годы, - говорится в сообщении. - К обсуждению проекта стратегии, кроме представителей отечественных научных учреждений и организаций, были привлечены представители Института оборонного анализа США".

Согласно новой стратегии, концерн создаст новые производства в более безопасных местах, в том числе на территориях стран-партнеров. Кроме того, одним из определяющих факторов деятельности предприятий "Укроборонпрома" теперь будет обеспечение совместимости и взаимозаменяемости между вооружением и военной техникой Украины и государств - членов НАТО при развитии широкой кооперации с военно-промышленными компаниями США, а также других стран - членов альянса и ЕС.

В мае немецкий концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с украинским концерном "Укроборонпром", на базе которого будут осуществляться все работы по ремонту, производству и обслуживанию военной техники на территории Украины.

По сведениям газеты Handelsblatt, подписанные контракты предусматривают, что новое совместное предприятие будет на 51% принадлежать Rheinmetall, также концерн возьмет на себя менеджмент. Производство техники может начаться в течение года, если оно будет организовано на базе уже имеющихся сборочных линий. Если будет решено строить новый завод, процесс затянется еще на год.